國際財經

英國和歐盟就脫歐問題取得充分進展，雙方將邁向貿易談判，歐洲股市早段個別發展。此外，投資者觀望美國稍後公布的非農就業數據，以尋找聯儲局下周加息的更多啟示，同時留意稅改方案的進展。

截至本港時間下午4時30分，英國富時100指數報7317點，跌3點或0.05%；德國DAX指數報13149點，升104點或0.8%；法國CAC 40指數報5412點，升28點或0.53%；意大利富時MIB指數報22622點，升167點或0.73%。

道指期貨暫報24268點，升22點。

英國與歐盟已就脫歐「分手」條件達成協議。歐盟委員會主席容克稱，英國脫歐條件談判已取得充分的進展，將轉至有關過渡階段，以及未來貿易關係的下一階段談判。英國首相文翠珊亦保證，北愛和愛爾蘭之間不會設立「硬邊境」。

消息公布後鎊滙一度走弱，英鎊兌美元曾低見1.3454美元後回穩，現報1.35美元。

中國對原油需求大增，加上尼日利亞石油業工會威脅展開全國性罷工，推高油價，紐約原油期貨現時每桶報56.86美元，升0.17美元或0.3%；倫敦布蘭特期油報62.48美元，升0.28美元或0.45%。

英國今日稍後將公布10月工業及製造業產出數據，市場預期按月分別均持平，前值均升0.7%。此外，美國亦會公布11月非農就業人口變動，以及失業率，預期分別增加19.5萬人及為4.1%，前值分別為增26.1萬人及升4.1%。