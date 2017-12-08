國際財經

加拿大科技集團黑莓(BlackBerry)和美國晶片生產商高通(Qualcomm)表示，雙方正在擴大合作，搶佔快速增長的互聯汽車市場。

黑莓表示，將在虛擬駕駛艙控制器、電子控制閘道，以及資訊娛樂系統等領域，使用高通的硬件。目前，該公司已推出QNX Hypervisor 2.0軟件，能夠運行複雜的車載電腦系統。

今年6月，高通表示，QNX Hypervisor 2.0與其Snapdragon 820Am汽車處理器兼容，能讓汽車生產商將多個系統置於單一平台，從而降低硬件的複雜度及成本。