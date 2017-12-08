加拿大科技集團黑莓(BlackBerry)和美國晶片生產商高通(Qualcomm)表示，雙方正在擴大合作，搶佔快速增長的互聯汽車市場。
黑莓表示，將在虛擬駕駛艙控制器、電子控制閘道，以及資訊娛樂系統等領域，使用高通的硬件。目前，該公司已推出QNX Hypervisor 2.0軟件，能夠運行複雜的車載電腦系統。
今年6月，高通表示，QNX Hypervisor 2.0與其Snapdragon 820Am汽車處理器兼容，能讓汽車生產商將多個系統置於單一平台，從而降低硬件的複雜度及成本。
今日 11:31 國際財經
加拿大科技集團黑莓(BlackBerry)和美國晶片生產商高通(Qualcomm)表示，雙方正在擴大合作，搶佔快速增長的互聯汽車市場。
黑莓表示，將在虛擬駕駛艙控制器、電子控制閘道，以及資訊娛樂系統等領域，使用高通的硬件。目前，該公司已推出QNX Hypervisor 2.0軟件，能夠運行複雜的車載電腦系統。
今年6月，高通表示，QNX Hypervisor 2.0與其Snapdragon 820Am汽車處理器兼容，能讓汽車生產商將多個系統置於單一平台，從而降低硬件的複雜度及成本。
|下一篇：
|交銀國際料恒指明年可突破32000點
|上一篇：
|法官:證監有權協助中證監搜查唐漢博住所