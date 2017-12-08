日本內閣府公布，第三季國內生產總值(GDP)按季年率向上修正至增長2.5%，高於市場預期的增長1.5%；初值為增長1.4%。
經物價調整後的第三季GDP修正後按季增長0.6%，高於市場預期的增長0.4%；初值為增長0.3%。
日本第三季資本支出修正後，按季增長1.1%，高於市場預期的增長0.4%；初值為增長0.2%。第三季度民間消費修正後按季跌0.5%，初值為下滑0.5%。
另外，日本第三季度外部需求對GDP的貢獻修正後為正0.5個百分點，初值亦為正0.5個百分點。
今日 08:35 國際財經
日本內閣府公布，第三季國內生產總值(GDP)按季年率向上修正至增長2.5%，高於市場預期的增長1.5%；初值為增長1.4%。
經物價調整後的第三季GDP修正後按季增長0.6%，高於市場預期的增長0.4%；初值為增長0.3%。
日本第三季資本支出修正後，按季增長1.1%，高於市場預期的增長0.4%；初值為增長0.2%。第三季度民間消費修正後按季跌0.5%，初值為下滑0.5%。
另外，日本第三季度外部需求對GDP的貢獻修正後為正0.5個百分點，初值亦為正0.5個百分點。
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