國際財經

聯儲局公布最新一份美國家庭財富報告，顯示美國家庭在第三季末的財富總值增加1.7萬億美元或1.8%，達致96.9萬億美元，創下紀錄新高。前一季末的財富總值向下修訂為95.2萬億美元。

根據報告，財富增幅主要源自包括股票在內的金融資產，與及房地產的升值。金融資產價值在期內增加1.4萬億美元至78.9萬億美元；房地產價值增加4440億美元。

報告也顯示，家庭負債年率化增長為3.7%，前一季為3.8%。另外，美國公司持有的流動資產價值也升至紀錄新高的2.4萬億美元，前一季為2.3萬億美元。