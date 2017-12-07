今日 01:03
國際財經
英國富時100指數收報7320點，跌0.37%或27點。
德國DAX指數收報13045點，升0.36%或46點。
法國CAC 40指數收報5383點，升0.18%或9點。
恒指瀉618爆小股災 未見恐慌
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