國際財經

美股開市後靠穩，科技股反彈推動納指攀升，投資者正在評估經濟數​​據與Broadcom等企業的財報。另外，投資者亦關注美國稅改議案的進展，以及周五的非農就業數據。

截至本港時間晚上10時48分，道指報24184點，升43點或0.18%；標普500指數報2631點，升2點或0.1%；納指報6794點，升17點或0.26%。

參議院昨日同意與眾議院開始，就合併稅改法案進行正式談判，雙方很可能在12月22日最後期限前達成一致。另外，美國總統特朗普亦將與國會領導人在周四會面，討論如何提高債務上限，以讓政府避免關門的危機。

經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少2000人，至23.6萬人，低於市場預期的24萬人，為連續3周下跌，更是超過1個月以來新低。同時，投資者亦關注將在周五公布的11月非農就業人數報告。

分析指出，昨日公布的ADP私人企業就業數據亮麗，為明日的非農就業數據打下了基礎。隨着12月加息幾乎已成定局，如果非農就業數據給人驚喜的話，美元與風險偏好都會出現積極的反應。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7334點，跌13點或0.18%；德國DAX指數報13015點，升16點或0.13%；法國CAC 40指數報5371點，跌2點或0.05%；意大利富時MIB指數報22369點，升61點或0.28%。

油價上揚，紐約原油期貨報56.36美元，升0.4美元或0.71%；倫敦布蘭特期油報61.72美元，升0.5美元或0.82%。