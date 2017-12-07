國際財經

美國勞工部公布，截至12月2日止當周，美國首次申領失業救濟人數為23.6萬人，按周減少2000人，市場預期為增至24萬人，為連續第三周減少。

美國首次申領失業救濟人數已連續第144個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

至於美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為24.15萬人，按周減少750人。

另外，截至11月25日止當周，美國續領失業救濟人數為190.8萬人，與預期相同，按周減少5.2萬人。