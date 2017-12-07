國際財經

聯儲局前主席格林斯平(Alan Greenspan)警告，比特幣(Bitcoin)令他想起美國殖民時期發行的貨幣，擔心最終會變得一文不值。

不過，比特幣升勢凌厲，未受格老作出的警告，今日先後升穿1.4萬美元及1.5萬美元關口，再創歷史新高。

隨着芝加哥期權交易所(CBOE)將於本周日開始比特幣期貨交易，比特幣接連破頂，根據交易平台CoinDesk報價，比特幣一度高見15058.3美元，現報14800.81美元，升1091.82美元或7.96%，市值達2480億美元。