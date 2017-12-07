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今日 18:31 國際財經

經濟數據符預期 歐股中段續升

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歐洲主要經濟體數據符合預期，加上市場預期美國稅改最終將獲得落實，歐洲股市中段持續上揚。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7363點，升15點或0.21%；德國DAX指數報13068點，升69點或0.53%；法國CAC 40指數報5392點，升17點或0.33%；意大利富時MIB指數報22369點，升61點或0.28%。

數據方面，歐羅區第三季國內生產總值(GDP)修正值按年增長2.6%，略高於預期增長2.5%。法國10月經季節調整貿易逆差升至約50億歐羅，高於9月的逆差46億歐羅。德國10月工業生產按月下降1.4%，預期為增長1%，9月修正後為下降0.9%。英國11月房價按月增長0.5%，連續第5個月超預期。

另外，美國紐約聯儲銀行行長達德利(William Dudley)及歐央行(ECB)行長德拉吉將於今晚及明日凌晨發表講話，料會對歐美經濟前景及息口走向有所啟示。

歐羅現報1.1788美元，跌0.07%；英鎊報1.3395美元，升0.01%。道指期貨暫報24177點，升20點。

油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報56.22美元，升0.26美元或0.46%；倫敦布蘭特期油報61.64美元，升0.42美元或0.69%。

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