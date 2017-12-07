國際財經

上周末參議院通過美國稅改方案的消息帶動美滙指數周一(12月4日)開盤跳漲，倫敦金則跳空低開近7美元至1273.7美元。其後倫敦金在周二(12月5日)繼續下跌，因市場普遍認為美國稅改計劃旨在提高未來的經濟增長從而提升通脹，而通脹的提升亦令2018年美國聯儲局加息預期大幅升溫。周二倫敦金自日內高位1276.9美元大幅下挫近1%至1261美元，離10月6日低位1260.5美元僅一步之遙。

本周美滙指數已連續三個交易日錄得上漲，今日更延續強勢表現進一步攀升至93.68，美滙指數強勢令倫敦金一舉跌破10月6日低位1260.5美元至時段低位1256美元，刷新自8月8日以來四個月新低，市場對倫敦金後市進一步下跌的情緒亦隨之顯著升溫。

儘管倫敦金自11月27日高位1299.1美元以來已累計下跌逾40美元，弱勢盡顯，但投資者仍需警惕倫敦金反彈風險，因此前在眾議院和參議院分別通過的稅收立法版本中，公司稅率皆計劃下調至20％，但周三(12月6日)《華盛頓郵報》援引知情人士報導稱共和黨領導人正在考慮22％的公司稅率，以求降低稅改所帶來的赤字。此外，據美聯社等美國媒體同日內報導，美國總統特朗普(Donald Trump)被問及本周五(12月8日)美國政府融資議案的截止期到期後政府關門的可能性時，特朗普回答政府關門「可能發生」。若稅改力度減弱或者美國政府停擺，美滙指數走勢將隨時逆轉。

日線圖顯示，倫敦金跌破上升通道下軌1280美元支持後兵敗如山倒，目前已形成新的下行通道並進一步跌穿重要支持1260美元。由於1260美元為金價過去兩個月內的整固區間(1260-1300)底部，後市的下跌量度目標或有機會到達1220美元附近水平。若本周五公布的美國11月非農數據表現強勁，將加快倫敦金下跌速度，短期支持需留意1255美元-1256美元區域，若失守將進一步考驗1250美元甚至1240美元水平。但若特朗普承認耶路撒冷為以色列首都令該地區政治風險升溫，避險資金的湧入有望令倫敦金收復1260美元並進一步升向1270美元。

策略方面，我們根據12月1日策略已於1265美元沽出倫敦金，（下望1250美元，升穿1271美元止損），目前將止損下移至1261美元。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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