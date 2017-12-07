國際財經

摩根士丹利經濟師Ellen Zentner在報告中指出，聯邦公開市場委員會(FOMC)在下周三(13日)的會議上，勢必會將聯邦基金利率上調至1.25厘至1.5厘，之後可能維持對2018年3次加息、2019年兩次和2020年一次加息的中值預期。

該行策略師指出，投資者應該減持押注美國兩年期至30年期國債孳息率曲線繼續扁平化的持倉，並在年底前對孳息率曲線持中性立場。

此外，該行預計未來一年的孳息率曲線仍將繼續扁平化，但市場不會永遠跑在一條直線上。