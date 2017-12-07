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平保(02318)旗下平安資管增持滙豐控股(00005)至逾5%，滙控集團行政總裁歐智華在深圳接受訪問時指出，平保吸納滙控是保險業務的需要，而非策略性投資，就如其他保險公司持有滙控一樣，不會影響滙控的業務策略。

他指出，平保於去年第二季開始，在滙控股價低於50元開始吸納，主要為保單持有人提供回報，而滙控股息理想。

他表示，滙控的派息政策在可見將來不變，維持每年51美仙。重申先利用資金投資業務及派息，再有剩餘資金會再作股份回購。

對於該集團未來股價，他不作預測，但他指出，已見到科技股有獲利回吐，料明年資金會流向傳統股份如金融股，滙控又經過重整，相信未來仍有上升空間。

對於內地放寬外資增持內銀股權，歐智華表示，目前無增持或減持交行股權計劃，因為目前滙控可利用資本自營增長發展。

早前有傳滙控擬收購美國信用卡公司，歐智華表示無此計劃。他並指出，在目前監管環境下，作為全球系統重要性銀行要符合嚴格資本要求，難作大型收購，而股東亦十分關注派息。

滙豐前海證券正式開業，為首家外資持有控股權的合資證券公司，歐智華預期初期對集團盈利貢獻有限，惟未來對珠三角業務有重大貢獻。

目前有關合資公司人手100人，料3年後增至300人。