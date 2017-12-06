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今日 05:29 國際財經

博通上季淨利收入勝預期 股價反覆

美國大型晶片生產商、博通(Broadcom)公布，第四季淨利潤為6.36億美元(49.61億港元)，去年同期虧損為6.32億美元。

集團指出，上季每股經調整盈利為4.59美元，收入由41.4億美元升至48.4億美元，FactSet綜合市場預期分別為4.52美元與48.3億美元。

該公司預期，第一季收入介乎52.2至53.7億美元，FactSet綜合市場預期為48.3億美元。

消息公布後，博通股價先升1%，其後倒退1.1%至261美元。

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