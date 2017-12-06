國際財經

美國汽油庫存增長快，市場擔心需求放緩，加上美國產量再扳升，外圍油價下滑。

紐約1月期油收市報每桶55.96美元，跌1.66美元或2.9%，是11月16日以來最低。

布蘭特2月期油倒退1.64美元或2.6%，收市報每桶61.22美元。

較早時，美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存減少560萬桶，較S&P Global Platts綜合分析員預期的410萬桶高。數據未令人感意外，因為美國石油協會前一天公布的原油庫存減幅為550萬桶。

令到市場驚奇的是，EIA公布的上周汽油庫存增加680萬桶，是S&P Global Platts綜合分析員預期增幅270萬桶的一倍以上。EIA又顯示，蒸餾油庫存增170萬桶，S&P Global Platts綜合分析員預期增加150萬桶。EIA還指出，上周的煉油設備使用率為93.8%，較前一周的92.6%上升；本土產量增2.5萬桶至970萬桶。

Powerhouse能源顧問公司高級副總裁David Thompson表示，汽油庫存急升，反映示需求不大強烈，加上汽油期貨價格跌穿技術支持位，拖累原油價格下滑。

倫敦Interfax Energy旗下Global Gas Analytics高級分析員Abhishek Kumar認為，美國產量持續上升，影響產油國延長減產協議的履約比率，不利油價。