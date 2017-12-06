今日 01:07
國際財經
英國富時100指數收報7348，升0.28%或20點。
德國DAX指數收報12998，跌0.38%或49點。
法國CAC 40指數收報5374，跌0.02%或1點。
沙中線超支165億 造價撲千億
今日信報
恒指挫295點 考驗50天線支持
【信報月刊】85年捷榮 承傳不世襲
基金笑着減磅 科網股未跌完
陸文
｜
今日信報
【信報月刊】「神沙」成雞肋 成本高、使…
Boxful獲注資1.4億 有意上市
StartupBeat
How Ren Zeping’s pay jumped 200 times in three years
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
亞太區物流業潛力巨大
Violet McDonald
｜
財富管理
強勢股爆小股災 港股兩日瀉913點
港股直擊 ｜ 昨日 17:05
恒指突瀉逾600點 平保挫半成
港股直擊 ｜ 昨日 14:26
恒指收市大跌618點 強勢股遭拋售
港股直擊 ｜ 昨日 16:20
平保旗下資產管理增持滙控至5.01%
香港財經 ｜ 昨日 20:49
【短線出招】想報仇，先冷靜！
即巿股評 ｜ 昨日 15:03
瑞銀料明年投資環境多變 籲關注三大風險
國際財經 ｜ 昨日 15:58
馬化騰:騰訊對AI醫療企業感興趣
香港財經 ｜ 昨日 16:20
吉利11月汽車銷量按年增38% 創新高
重要通告 ｜ 昨日 17:32
蘇偉文稱現難估算沙中線追加多少撥款
時事脈搏 ｜ 昨日 15:30
庫克:騰訊是很好的合作夥伴
國際財經 ｜ 昨日 15:52
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞