國際財經

美股窄幅上落，科技板塊繼續承壓，投資者關注最新公布的經濟數據，並觀望周五的非農就業數據，以尋找聯儲局下周加息的更多啟示，同時留意稅改方案的進展。

截至本港時間晚上10時51分，道指報24159點，跌21點或0.09%；標普500指數報2627點，跌2點或0.11%；納指報6755點，跌6點或0.1%。

分析師認為，近期科技股連續下挫主因該板塊大漲後出現的獲利回吐，加上美國稅改法案中的企業替代性最低稅(AMT)仍然被保留的可能性引起市場擔憂，而保留企業替代性最低稅對科技企業的影響將大於其他行業。迄今為止，美股主要股指均已獲得較大漲幅，道指已累計上漲22%，標普500指數上漲17%，納指已上漲26%。

值得留意的是，美國聯儲局將於本月12至13日召開議息會議，市場關注聯儲局會否於本月議息會議後再度加息。不過，芝加哥聯儲銀行行長埃文斯(Charles Evans)接受媒體訪問時表示，美國12月加息的理由不明顯，或須等到2018年中才考慮加息。

聯邦基金利率期貨價格顯示，投資者預計聯儲局將在政策會議上加息，而維持利率在1%至1.25%不變的可能性為零。因此，需留意本周五的非農就業數據，以尋找聯儲局加息的更多啟示；而剛公布的美國11月ADP私人企業新增職位為19萬個，略多於市場預期的增加18.5萬個。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7345點，升18點或0.25%；德國DAX指數報12924點，跌124點或0.95%；法國CAC 40指數報5354點，跌21點或0.4%；意大利富時MIB指數報22308點，跌107點或0.48%。

油價向下，紐約原油期貨報56.89美元，跌0.73美元或1.27%；倫敦布蘭特期油報62.2美元，跌0.66美元或1.05%。