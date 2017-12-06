國際財經

上周五(12月1日)加拿大公布的11月新增就業職位達7.95萬個，遠高於市場預期的1萬個，而失業率大跌0.4%至5.9%，創2008年2月以來最低水平，而且9月國內生產總值(GDP)按月增長0.2%，高於預期0.1%增長。強勁的數據表現令市場預計加拿大央行明年1月加息的機會率急升至61.5%，拖累美元/加元於1.2888附近暴跌逾200點至全日最低1.2682，而且在其後的兩個交易日內持續受壓，本周二(12月5日)一度跌至1個月新低1.2623。

不過，美國稅改立法的樂觀前景限制著美元/加元的跌幅，因目前美國參眾兩院均已通過了自己的稅改議案，目前只需要兩院就稅改議案達成一致，就能夠將這份帶來美國上世紀80年代以來最大稅務變革的議案提交至美國總統特朗普(Donald Trump)簽署實行。市場普遍認為本次稅改將刺激美國經濟加速增長，令通脹加速回升，加快美國聯儲局加息步伐，故美滙指數在周二有所回升，最高觸及93.48，支持美元/加元從低位反彈至1.2703。

然而美元/加元今日升至1.2705後乏力再上，短期走勢將取決於今晚(12月6日)加拿大央行於11時的利率決定。雖然目前市場普遍預期加拿大央行因擔憂北美自由貿易協定談判的不確定性而繼續維持利率不變且措辭謹慎，但若加拿大央行的貨幣政策聲明意外傾向於鷹派(譬如對經濟前景樂觀並對未來加息預期上升等等)，美元/加元將可能繼續下挫。

技術分析方面，美元/加元自9月8日觸及兩年低位1.2060後啟動反彈以來，已兩度受阻於1.2910/1.2920阻力區域，形態分析上有成「雙頂」之嫌，若滙價未能企穩頸線水平1.2650/1.2665，後市有機會進一步下探至1.2590/1.2600(從1.2060至1.2915上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)甚至1.2500水平。

策略方面，我們根據11月17日的策略於1.2700建立的美元/加元買盤(上望1.2780，跌穿1.2660止損)已於1.2780平倉，獲利80點。短期內若美元/加元反彈至1.2740/1.2750區域，我們將沽出美元，下望1.2610，升穿1.2800止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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