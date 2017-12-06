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瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)預期，明年的投資環境將充滿變化，相信2018年全球經濟可望維持亮麗表現，增長可望達3.8%，並為股票市場締造良好的大環境。不過，該行呼籲投資者需關注美國利率大幅上升、美朝衝突，以及中國債務危機三大風險。

瑞銀指出，全球各大央行將在2018年收緊目前的寬鬆貨幣政策。除非利率急劇上升，現時環境將為部分行業帶來投資機會，尤其是金融服務板塊。不過，投資者亦應為加息帶來的副作用，包括波動性加劇、個股回報率差異擴大等做好準備。

另外，對於金融市場來說，美國與北韓爆發衝突仍是一個低概率風險。然而，政治事件對當地市場的影響不容小覷，投資者可通過全球化配置來對沖風險。

中國債務危機方面，亦不太可能在明年發生，但仍需要密切關注。中國銀行業資產總額相當於GDP的3.1倍，較新興市場平均值高出近三倍。不過，中國經濟高增長、政府強大的掌控能力，以及相對封閉的資本賬戶，有助緩和其爆發債務危機的可能性，預期明年中國經濟增長由今年的6.8%，放緩至6.4%。

瑞銀認為，社會、環境及科技變化將繼續帶來機會及風險。股市方面，該行認為最重要的長期科技主題，是數碼數據、自動化與機械人，以及智慧出行。