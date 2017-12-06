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今日 13:28 國際財經

日央行委員促警惕維持超寬鬆政策副作用

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日本央行審議委員政井貴子認為，應該堅持實行超寬鬆貨幣政策，並警告央行必須密切關注該政策可能產生的副作用。

政井貴子在一個場合向企業領袖講話時表示，雖然目前經濟走強，但須花上比預期更長的時間，才能徹底消除日本根深蒂固的通縮心態，即公眾認為未來價格不會上漲的想法。

政井貴子認為，日本央行要繼續顯示出達成2%通脹目標的決心，同時必須繼續非常仔細地關注刺激政策的效果和副作用。她又稱，個人認為經濟面臨的風險有限，但物價面臨的風險很大，因企業定價行為擴大幅度具有高度不確定性。

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