國際財經

谷歌公布，不再允許YouTube應用程式在亞馬遜兩款設備上運行，並且批評亞馬遜沒有在其平台銷售谷歌生產的設施，反映兩大科技巨擘谷歌母公司Alphabet與亞馬遜的相互爭鬥有升級跡象。

Alphabet與亞馬遜在多個領域呈現激烈競爭情況，包括雲端服務、網上搜尋引擎、聲控設備等。

谷歌在最新聲明內批評亞馬遜沒有在電子平台提供Chromecast與Google Home產品，不為Google Cast用戶提供其Prime視頻，上月更停止銷售其姊姐公司Nest的最新產品。由於缺乏互惠措施，該公司決定不會對Echo Show與Fire TV用家提供支援使用YouTube安排。該公司希望盡早達成協議，解決上述問題。

亞馬遜回應稱，谷歌作出令人失望的先例，在開放的互聯網領域限制消費者的選擇。該公司希望盡快與谷歌解決有關問題。

今年9月，谷歌將YouTube從亞馬遜Echo Show節目中刪除，後者可以在觸摸屏上顯示視頻，但不提供視頻推薦、頻道訂閱和其他功能。亞馬遜後來將YouTube重新引入該設備，但所添加的語音命令違反了使用條款，本周二谷歌再度刪除該項服務。

谷歌稱，Fire TV將於明年1月1日失去對YouTube應用程序的訪問權。亞馬遜出售此款設備的時間早於Echo Show，這意味着現在更多用戶可能受到影響。