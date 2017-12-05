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今日 02:51 國際財經

美參院委員會 支持鮑威爾任下屆聯儲主席

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美國參議院銀行委員會以絕大比數，通過確認鮑威爾出任聯儲局下屆主席的提名，只有民主黨參議員沃頓(Elizabeth Warren)投反對票。

沃頓表示，不滿意鮑威爾在提名聽證會上說，已沒有大銀行「太大不能破產」危險的觀點。

銀行委員會主席Mike Crapo指出，鮑威爾的經驗足以領導聯儲局。

參議院稍後將舉行全體表決，預期鮑威爾可順利得到確認。 共和黨參議員John Kennedy表示，不一定在參議院全體會議上投贊成票，他會與鮑威爾再私下會面一次，討論一些議題。

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