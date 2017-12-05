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今日 02:48 國際財經

雀巢購加拿大Atrium 涉資249億

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瑞士雀巢公司同意，從私募基金Permira收購加拿大維他命產品集團Atrium，連同承擔債務，交易代價為32億美元(249.6億港元)。

雀巢健康科學產品主管Greg Behar表示，交易完成後，Atrium將成為健康科學食品分支一部分，有助擴大集團產品類別，包括多元化維他命，蛋白質替代品等。

有1400個僱員的Atrium擁有Garden of Life及Pure Encapsulations等健康食品品牌。四年前，Permira收購Atrium的75%股權，涉及金額為5.634億加元。

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