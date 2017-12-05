國際財經 中國財經

外電報道，Said Holdings電郵聲明稱，以2.7億英鎊(約28.41億港元)出售位於英國倫敦金絲雀碼頭的5 Churchill Place，予內地開發商祥祺集團。

Said Holdings在2010年1月，購入這座貝爾斯登(Bear Stearns)的前總部大樓，目前摩根大通是主要租戶，租用該大樓12層中的10層，物業總樓面面積約31.9萬平方呎。

祥祺集團主席為深圳富豪陳紅天，曾一年內豪花70億元購入本港豪宅及紅磡One HarbourGate東座全幢商廈。