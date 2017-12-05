國際財經

歐洲主要經濟體PMI數據勝預期，惟英國首相文翠珊與歐盟委員會主席容克會面，暫未就脫歐談判達成第一階段協議，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時32分，英國富時100指數報7348點，升9點或0.13%；德國DAX指數報13042點，跌16點或0.12%；法國CAC 40指數報5377點，跌11點或0.22%；意大利富時MIB指數報22352點，跌9點或0.04%。

數據方面，歐羅區11月綜合採購經理指數(PMI)終值為57.5，為2011年4月以來新高；服務業PMI觸及6個月高位56.2。英國11月服務業PMI從10月的55.6降至53.8，低於預期的55。法國11月服務業PMI終值從10月的57.3升至60.4，為2011年5月以來新高；綜合PMI由57.4升至60.3，高於初值的60.1。

另外，德國11月服務業PMI終值從10月的54.7降至54.3，低於54.9的初值；綜合PMI終值為57.3，高於10月的56.6。歐羅區10月零售銷售按月下降1.1%，預期為下降0.7%；按年則上升0.4%，低於預期增長1.5%。歐羅現報1.1854美元，跌0.1%；英鎊報1.3425美元，跌0.41%。

英國銀行業早前披露的年度壓力測試顯示，英國各家銀行可應付無序脫歐。惟英國金融政策委員會(FPC)議息紀錄稱，考慮在11月會議上將逆周期資本緩衝(CCB)上調至1%以上，幅度高於央行先前暗示水平，以降低包括英國脫歐等因素對金融體系構成的風險。

道指期貨暫報24361點，升56點。

油價持續走軟，紐約原油期貨現時每桶報57.26美元，跌0.21美元或0.37%；倫敦布蘭特期油報62.38美元，跌0.07美元或0.11%。