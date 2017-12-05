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【看圖測市】澳央行連續15次維持利率不變 澳元/美元刷新三周高

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周一(12月4日)市場消息面主要集中在美國方面，其中美國參議院批准共和黨稅改議案，令市場對稅改最終版本在年底前通過的預期升溫。此外，ABC新聞發出澄清公告稱美國總統特朗普(Donald Trump)並無在競選期間指示前美國國家安全顧問弗林(Michael Flynn)和俄羅斯官員接觸，美匯指數受此推動收復93.00並升至93.35，澳元/美元則圍繞0.7600附近修整。

令人意外的是，今天亞洲時段公佈的澳洲10月季調後零售銷售按月增長0.5%，好於預期按月0.3%增長，加之隨後公布的中國11月財新服務業採購經理人指數(PMI)上升至51.9，好於前值51.2，良好數據支持澳元/美元企穩0.7600並升至時段高點0.7645。

此外，澳洲儲備銀行12月議息會議一如市場預期維持利率在1.5%的水平不變，這亦是澳洲儲備銀行連續15次會議保持利率不變，創下按兵不動最長時間紀錄。儘管此次澳洲儲備銀行聲明總體變化不大，但刪除了「通脹可能會在一段時間內保持在較低水平」的表述，顯示政策制定者認為物價在上漲，令澳洲儲備銀行在2018年加息預期升溫，澳元/美元受此推動進一步攀升至0.7653，刷新自11月13日以來的三周新高。

技術分析方面，澳元/美元自11月21日觸及0.7531後已累計反彈逾100點，並形成小型「雙底」型態及突破日線圖下降通道(自9月20日高位0.8102延伸而下的高點連線)，顯示匯價仍有進一步上行動力。短期內投資者需留意周三(12月6日)公布的澳洲第三季度國內生產總值(GDP)，若澳洲數據持續改善，有望推動澳元/美元進一步挑戰0.7700-0.7730區域阻力，但若澳元/美元再度失守0.7530-0.7540區域支持，則需小心滙價將考驗0.7500甚至0.7470水平。

策略方面，我們根據11月7日策略已於0.7595沽出澳元(下望0.7510，升穿0.7640止損)，並於0.7560提前平倉，獲利35點。短期內若澳元/美元反彈至0.7710-0.7720區域，我們將沽出澳元，下望0.7620，升穿0.7765止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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