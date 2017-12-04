國際財經

美國參議院共和黨通過大規模減稅議案，利好投資氣氛，令市場暫時忽略了華府的政治緊張局勢，加上美國總統特朗普在社交網站唱好股市，美股高開，道指急升逾200點，再創歷史新高。

截至本港時間晚上10時41分，道指報24450點，升219點或0.9%；標普500指數報2663點，升20點或0.79%；納指報6897點，升49點或0.72%。

美國總統特朗普在社交網站Twitter帖文指出，稅改方案獲通過，今天是股市的大日子。

不過，投資者在關注稅改計劃的同時，也留意針對特朗普大選時顧問團隊的調查。受美國前國家安全顧問弗林(Michael Flynn)就「通俄門」事件影響，拖累美股上周五收跌。

相對美國的政治形勢，LCG.com市場分析師Ipek Ozkardeskaya認為，市場更關注稅改，而不是政治局勢以及對特朗普的調查，加上美股目前趨勢良好，有望創下新高。

除了稅改議案的拉鋸戰外，市場還將關注本周五(8日)，這是通過撥款議案以防美國政府停擺的截止期限，這一天美國將觸及舉債上限；此外，還有下周二(12日)，阿拉巴馬州將舉行補選參議員的特別選舉，料上述事項對市場有一定衝擊。

歐洲股市造好，英國富時100指數報7336點，升35點或0.49%；德國DAX指數報13105點，升244點或1.9%；法國CAC 40指數報5395點，升78點或1.48%；意大利富時MIB指數報22416點，升310點或1.4%。

油價下滑，紐約原油期貨報57.71美元，跌0.65美元或1.11%；倫敦布蘭特期油報62.9美元，跌0.83美元或1.3%。