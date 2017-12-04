國際財經

儘管日本央行行長黑田東彥(Haruhuko Kuroda)於11月28日議會會議上提到了「逆轉利率」概念，有助於理解合適的收益率曲線形狀，但緊接著在11月30日日本央行審議委員原田泰(Yutaka Harada)表態稱他不認為當前收益率曲線控制導致寬鬆政策弊大於利，逆轉利率不會在日本發生。而近期先後亦有日本央行高官如片岡剛士(Goshi Kataoka)、雨宮正佳(Masayoshi Amamiya)等先後力挺日本央行的超寬鬆貨幣政策，拖累日圓滙價走軟，令美元/日圓成功升穿112.00關口，並於上周五(12月8日)觸及全周最高112.86。

不過，在上周五滙價上升途中，有報道稱美國前國家安全顧問弗林(Michael Flynn)承認在對2016年的總統大選中通俄事件進行調查過程中向聯邦調查局(FBI)撒了謊並已就通俄調查簽署了認罪協議。此消息令新任美國政府再度面臨危機，避險情緒迅速升溫，拖累美滙指數瞬間失守93.00支持，而美元/日圓亦自全周最高112.86急挫146點至全日最低111.40，後在技術性低吸買盤的支持下，美元/日圓方能在紐約時段尾盤小幅反彈收復112.00關口，收於112.10，錄得全天跌幅0.37%。

戲劇性的是，消息的來源美國廣播公司(ABC)並沒在報道中強調弗林是在競選結束後被總統特朗普(Donald Trump)指派去與俄羅斯聯繫，導致投資者對美元進行了過度沽空；而周末亦傳出稅改的好消息，美國參議院於上周六(12月2日)以微弱多數票通過稅改議案，令共和黨朝向減稅目標邁出歷史性的一步，若稅改落實，那麼將成為1980年代以來美國稅法最重大的改變。稅改前景明朗化與遭到不實報道「無辜錯殺」的美元提振了風險情緒，令美元/日圓於今天(12月4日)高開於112.69，較上周五收盤價112.10跳升59點，目前更一度升穿113.00關口。

技術分析方面，美元/日圓於107.31至114.72上升浪50%回吐支持區域110.90/111.00後獲得支持並企穩反彈，最高見113.06，顯示滙價走勢偏向上行，除非北韓採取所謂的「超強硬」措施或美國參眾兩院未能就稅改議案達成一致以交給特朗普簽署，美元/日圓或將強勢整固於113.00之上，從而劍指心理關口114.00。

策略方面，短期內若美元/日圓回落至112.30/112.40區域，我們將買入美元，上望113.40，跌穿112.00止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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