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今日 10:25 國際財經

Fb倫敦設新總部 明年創800職位

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路透報道，社交媒體Facebook在英國倫敦開設新總部，預計明年將創造800個職位，包括工程師、開發人員及營銷團隊。

新辦公室位於倫敦市中心牛津廣場附近的拉思伯恩廣場(Rathbone Place)，將是Facebook於美國以外最大的辦公大樓，預期明年底，Facebook在英國員工將達2300人。

總部大樓將設置一個為初創企業而設的育成空間「LDN-LAB」，英國的創業公司將獲邀參與為期3個月的計劃，Facebook將協助他們開展業務。

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