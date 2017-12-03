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今日 05:13 國際財經

華府關門危機升溫 美股料受壓

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美國股市上周五因政治動盪因素而下滑。展望本周，股市將面對美國政府可能關門的不明朗因素衝擊，專家相信，基於美國股市身處高位，關門對市場的衝擊將更為明顯。

回顧上周，美股三大指數受到前國家安全顧問弗林達成認罪協議消息而下滑。不過，道瓊斯工業平均指數與標準普爾500指數全星期計算，仍然錄得上升。

展望本周，市場焦點將是美國國會能否及時通過維持政府運作的開支撥款法案。美國國會參眾兩院在9月通過撥款法案，令到政府保持運作，但期限至12月8日為止。目前，共和民主兩黨仍未就新撥款安排達成共識，令到政府出現關門的危機正在升溫。美國總統特朗普警告稱，仍未看到讓政府在12月8日後仍運作的撥款法案。

Federated Investors首席分析員Phil Orlando指出，市場目前假設美國國會最終會就開支撥款法案達成協議，令到政府部門在12月8日限期後仍可運作，一旦情況有變，市況將會作出反應。

通常而言，一旦美國政府要關門，基金經理將把較高風險資產類別的資金抽離，轉而持有現金。LPL Financial提供的數據顯示，2013年美國政府關門前8個交易天，標普500指數下滑2.6%，而各次關門事件合計，平均跌幅為0.6%。

Orlando表示，本身組合仍未轉持現金，主要是因為看到美國藍籌業績依然上揚。

Hennessy Funds基金經理Brian Peery也預期，一旦美國政府真的出現關門，股市將出現下滑，指數可能跌一成。但他相信，有資金趁低吸納，紓緩大市跌勢。

此外，參議院通過稅改法案，可能對市況有利好刺激作用。Orlando指出，如果參眾兩院可達成折衷稅改版本，而且得以落實，標普500指數在未來18個月可能升至3000點。

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