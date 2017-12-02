國際財經

美國有線新聞網(CNN)引述消息人士稱，美國總統特朗普女婿庫什納(Jared Kushner)與前顧問K.T. McFarland是特朗普過渡團隊內、知道前國家安全顧問弗林(Michael Flynn)會晤俄羅斯大使的人士。

較早時，美國與「通俄門」特別檢察官米勒達成認罪協議，承認在會晤俄羅斯大使事宜向聯邦調查員說謊，並且指稱有關會面是受到當時籌組領導班子的特朗普政府高層唆使。

McFarland曾被特朗普提名為駐新加坡大使。CNN指出，McFarland已經接受米勒的查問。