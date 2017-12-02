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今日 07:28 國際財經

美國政局變化衝擊 道指下滑

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美國政局出現動盪，牽動早段扳升的華爾街股市顯著下滑，但美國參議院版本的稅改法案有望通過，三大指數收市時跌幅收窄。

道瓊斯工業平均指數最多曾下滑近300點，收市跌40點或0.17%，報24231點，終止連升5天走勢；標準普爾500指數跌5點或0.2%，報2642點；納斯特綜合指數跌26點或0.38%，報6847點。

累計本周，道指升2.9%，是2016年12月以來最大單周升幅。標普500指數升1.5%，是9月以來最大單周升幅。納指跌0.6%。

較早時，美國前國家安全顧問弗林(Michael Flynn)與「通俄門」特別檢察官米勒達成認罪協議，承認向聯邦調查員說謊。美國廣播公司報道，弗林可能對總統特朗普作出指控。消息對美國股市造成負面重擊。

市場也關注美國參議院稅改法案版本表決事宜，參議院多數黨領袖麥康奈爾指出，已有足夠票數讓法案通過，而法案將於較後時間正式表決。消息支持股市從低位反彈。

Robert W. Baird & Co股票交易員Mike Antonelli表示，市場要因應弗林認罪的效應，重新計算美國政局風險，因而導致股市出現動盪。

LPL Financial高級策略師Ryan Detrick認為，事件不會對股市構成重擊，指數只是正常回吐。

工業股是表現最差類別，下跌1.2%。科技股回落0.6%，蘋果跌0.5%，Nvidia倒退1.5%。油價上升，能源類逆市升0.8%，哈利伯頓升3.1%，斯倫貝謝升3%。

傳亞馬遜與Mylan等多間藥廠洽商藥品銷售業務，Mylan升4.4%，亞馬遜跌1.2%。

通用汽車11月汽車銷售欠佳，股價跌0.7%。福特升0.5%。

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