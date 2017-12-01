今日 05:19
國際財經
道瓊斯工業平均指數收市跌40點或0.17%，報24231點；標準普爾500指數跌5點或0.2%，報2642點；納斯特綜合指數跌26點或0.38%，報6847點。
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黃台仰疑潛逃德國被通緝
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芝商所本月18日推比特幣期貨
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道指急挫 跌逾200點
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習近平:中國永遠不稱霸
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【EJFQ短評】神華於成交量密集區作整固 料有機會出現突破
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黃台仰無依時報到 高院發拘捕令
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美股早段反覆 關注稅改進展
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期指夜市收報28850點
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