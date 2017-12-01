國際財經

美國參議院正就共和黨稅改方案進行辯論，市場擔心該議案是否能通過，美股早段反覆，未能延續昨日道指創新高的勢頭。

截至本港時間晚上11時19分，道指報24281點，升9點或0.04%；標普500指數報2650點，升2點或0.11%；納指報6868點，跌5點或0.07%。

數據方面，美國11月MARKIT製造業採購經理指數(PMI)終值為53.9，10月為54.6；美國11月ISM製造業指數為58.2，預期為58.4，前值為58.7。

紐約聯儲銀行行長達德利(William Dudley)指出，美國12月加息有充分的理由，而明年的加息行動取決於經濟的實際表現和前景的變化。聖路易斯聯儲銀行行長布拉德(James Bullard)表示，若聯邦公開市場委員會(FOMC)繼續按照目前的節奏上調政策利率，在預測期內便會存在孳息率曲線倒掛的重大風險。

人民銀行及中國銀監會聯手發布《關於規範整頓現金貸業務的通知》，統籌監管及開展對網絡小額貸款清理整頓工作。在美國上市的網貸股個別發展，趣店升3.9%，拍拍貸跌2.5%。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7339點，升12點或0.17%；德國DAX指數報12969點，跌55點或0.43%；法國CAC 40指數報5360點，跌12點或0.24%；意大利富時MIB指數報22277點，跌90點或0.4%。

油價持續上升，紐約原油期貨報58.73美元，升1.33美元或2.32%；倫敦布蘭特期油報63.62美元，升0.99美元或1.58%。