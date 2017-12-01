國際財經

歐羅區11月製造業表現強勁，創逾17年來最佳月度表現。IHS Markit公布，歐羅區11月製造業採購經理指數(PMI)終值由10月的58.5升至60.1，是20年以來第二高水平，初值為60。

歐羅區11月製造業PMI產出分項指數終值，從10月的58.8升至61，是2011年2月以來最高。

IHS Markit首席商業分析師Chris Williamson稱，11月數據顯示歐羅區所有成員國PMI均有所改善，創造了自網絡繁榮高峰期以來歐羅區製造業的最好表現。

德國方面，11月製造業增速創逾20年來次高紀錄。11月製造業PMI終值由10月的60.6升至62.5，為2011年2月以來最高，也是1996年以來次高，與初值相同。

IHS Markit首席分析師Phil Smith稱，德國11月的製造業在新訂單、出口和就業分項領域，都以接近最高紀錄的速度攀升，凸顯出製造業和就業市場的非凡表現。

法國方面，11月製造業生產速度為7年以來最高。11月製造業PMI由10月的56.1升至57.7，高於初值的57.5。

IHS Markit分析師Alex Gill稱，最新數據顯示法國製造業在新訂單及就業等方面，均明顯加速擴張。