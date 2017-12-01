國際財經

近期公布的美國數據表現強勁，其中周三(11月29日)公布的美國第三季度實際國內生產總值(GDP)修正值按季增長3.3%，好於預期按季3.2%增長，創下2014年三季度以來新高，周四(11月30日)公布的美國10月個人消費支出物價指數(PCE)按年增長1.6%，好於預期按年1.5%增長，美國10月個人收入按月增長 0.4%，好於預期按月0.3%增長，錄得連續第二個月增長，靚麗的美國數據進一步鞏固了美國聯儲局12月份加息預期，倫敦金受此拖累自六周高位1299.1美元大幅下挫近30美元至1270.3美元，刷新11月14日以來的新低，並錄得連續三個交易日下跌。

此外，周四(11月30日)參議院共和黨人麥凱恩(John McCain)表示支持稅改議案，鑒於麥凱恩此前為未承諾支持這項提案的最後幾名共和黨參議員之一，麥凱恩的明確表態無疑提升了該議案在參議院獲得通過的幾率，令市場對特朗普稅改順利通過信心大增，進而拖累金價下跌。

不過，正當市場對稅改進展順利大為振奮時，稅改再度傳來「噩耗」，周五(12月1日)參議院共和黨人在努力推進稅改法案時遇到了重大障礙，至少有三位鷹派共和黨議員要求列入增稅「觸發」機制以控制赤字，所謂「觸發」機制，即在稅改施行之後，如果沒有引發經濟增長或者增加了過多的聯邦赤字，那麼就將自動增加稅收，但「觸發」條款卻遭受保守派共和黨的批評，他們認為增稅可能會削弱未來經濟增長。受此影響，參議院稅改投票表決被延遲至周五(12月1日)24點。

日線圖顯示，倫敦金跌破上升通道下軌1280美元支持，顯示金價仍有進一步下行動能，投資者應該關注參議院稅改議案投票，若該議案順利通過，倫敦金有望有望進一步下探1260.5美元(10月6日低位)。但若倫敦金重返1280美元-1281美元區域上方，後市有望進一步上探1285美元甚至1290美元水平。

策略方面，短期內若倫敦金跌破1265美元，我們將沽出倫敦金，下望1250美元，升穿1271美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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