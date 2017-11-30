國際財經

石油出口國組織（OPEC）一如預期地延長減產協議至明年底，外圍油價溫和上升。

紐約1月期油升10仙或少於0.2%，收市報每桶57.40元（美元、下同），累計11月升5.1%，與10月底的現貨月份合約相比，升5.6%。

布蘭特1月期油升46仙或0.7%，收市報每桶63.57元。與10月底的現貨月份合約相比，11月油價升幅為3.6%。成為現貨月份合約的2月期油升10仙或0.2%，收市報每桶62.63元。

較早時，沙地阿拉伯能源部長法利赫（Khalid al-Falih）在記者會上表示，OPEC與其他非OPEC產油國一致決定，延長原先在3月到期的減產協議。他又指出，利比亞與尼日利亞同意限制產量在2017年水平。俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）指出，完全同意延長減產協議。

S&P Global Platts分析主管Chris Midgley認為，有關決定會支持油價維持在現水平。

Edward Jones高級分析員Brian Youngberg相信，延長減產協議有助油市在下半年回復供求平衡，但這要視乎其他因素而定，例如美國頁岩油產量與委內瑞拉局勢。他預期，油價到了今年底將高於現水平。