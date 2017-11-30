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今日 22:45 國際財經

道指破24000點 再創歷史新高

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市場看好共和黨的稅改前景，加上油價上漲亦給大市帶來支撐，增強投資者入市的信心，美股早段上揚，道指更突破24000點，再創歷史新高。

截至本港時間晚上10時44分，道指報24058點，升117點或0.49%；標普500指數報2638點，升12點或0.46%；納指報6850點，升26點或0.38%。

FXTM首席市場分析師Hussein Sayed表示，投資者對稅改的預期、經濟的穩定增長、寬鬆的貨幣政策，以及企業豐厚的利潤，都是股票今年表現亮麗的幾個主要因素。

另外，Oanda資深市場分析師Craig Erlam亦表示，認為參議院稅改的進展是當前市場風險偏好增強的原因之一，如果稅改方案能夠在參議院獲得通過，那麼就意味共和黨在稅改方面邁出關鍵一步。

同時，油價上漲亦給大市帶來支撐，石油出口國組織正在維也納開會，有望延長限產期限，目前執行中的減產協議將在明年3月到期。紐約原油期貨報57.75美元，升0.45美元或0.79%；倫敦布蘭特期油報64美元，升0.89美元或1.41%。

經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數跌至23.8萬人，按周減少2000人，連跌兩星期，市場原先預期無升跌。此外，美國10月個人收入按月增加0.4%，增幅略高於市場預期的0.3%；期內個人開支按月增加0.3%，符合市場預期。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7377點，跌15點或0.21%；德國DAX指數報13119點，升57點或0.44%；法國CAC 40指數報5410點，升12點或0.24%；意大利富時MIB指數報22486點，升160點或0.72%。

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