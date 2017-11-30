國際財經

周三(11月29日)多家媒體報道顯示英國和歐盟間的談判出現重大進展，儘管歐洲各國政府尚未就退歐法案中的「分手費」簽署相關協議，但兩國的談判代表已達成初步協議，目前市場猜測該費用可能在450至500億英鎊之間，若該協議得到進一步證實，無疑為英國和歐盟掃清了退歐談判的一大障礙，並有望開啟英國最為關心的貿易協定等方面的談判，英鎊/美元受此推動大幅拉升逾100點至日內高位1.3447，刷新自9月28日以來兩個月新高。

值得一提的是，近幾個月以來退歐談判一度陷入僵局，除卻「分手費」遲遲無法達成一致外，英國方面還將面臨愛爾蘭邊境問題這個更為複雜的障礙，鑒於愛爾蘭對這一階段的退歐談判具有有效否決權，若其不滿意英國如何避免「硬邊界」的提議，愛爾蘭將在12月的峰會上阻礙退歐談判的主題從「分手費」進一步邁向貿易協定。

反觀美國方面，周三(11月29日)公布的美國第三季度實際國內生產總值(GDP)修正值按季增長3.3%，好於預期按季3.2%增長，創下2014年三季度以來新高，這表明美國經濟增長基礎更加扎實，並已完全消化了颶風帶來的損失。此外，周三(11月29日)美國國會參議院以52-48票的表決結果最終同意對共和黨人提出的稅改議案進行全體討論，意味著共和黨提出的稅收法案在參議院通過了第一道重大考驗，若稅改方案最終順利成為法律，有望推動美匯指數進一步反彈，進而限制英鎊/美元上漲。

今天英鎊/美元延續昨日強勁升勢，在1.3400上方獲得支持後進一步攀升至時段高位1.3479。鑒於英鎊/美元始終企穩於周線圖上升通道底部之上(從3月14日低位1.2108延伸而上的上升趨勢線)，顯示其中期升浪的趨勢仍未被破壞，短期內若英鎊/美元突破1.3500-1.3535區域阻力，後市有望進一步上探1.3655（9月20日高位），但若英鎊/美元失守1.3400支持，則有望回落考驗1.3340甚至1.3300水平。

策略方面，我們根11月21日策略已於1.3310沽出英鎊(下望1.3110，升穿1.3350止損)，並於1.3350止損平倉，虧損40點。短期內若英鎊/美元反彈至1.3500-1.3510阻力區域，我們將沽出英鎊，下望1.3380，升穿1.3560止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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