國際財經

美國明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)認為，聯儲局應可容許美國通脹率在5年時間內維持在2.7%，而且在通脹率升至2%指標前不應加息。

卡什卡里在周三於社交媒體接受實時對話查詢時指出，作為通脹指標的個人消費開支核心指數(PCE)升至2%，只是一個開始。他個人提議，2%通脹率不應該訂為上限，而是目標。

他又認為，基於聯儲局已經容許PCE維持在1.3%長達5年，所以也應該可容許PCE維持在2.7%長達5年。

卡什卡里在今年每次聯儲局作出加息決定時，均是投反對票。