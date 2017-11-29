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今日 06:01 國際財經

道指創新高 納指跌幅三個月最大

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美國股市周三個別發展，道瓊斯工業平均指數創下收市新高，但科技股受壓，納斯特綜合指數錄得三個月來最大單日跌幅。

道指收市升103點或0.44%，報23940點；標準普爾500指數跌不足1點或0.04%，報2626點；納指跌88點或1.27%，報6824點。

前一天同創新高的美國股市三大指數，周三表現各有不同。美國稅改立法有進展，推動道指上揚，但半導體股份下挫，拖累納指回落。標普則因電訊股與科技股相互抵消，表現持平。

聯儲局公布褐皮書，指美國經濟保持溫和增長，物價有所強化，反映前景看法略為好轉。聯儲局主席耶倫的演講稿也顯示她看好美國經濟。同時，美國公布第三季本地生產總值升幅，向上修訂為3.3%。

另外，交易商關注美國稅改法案的審議工作。共和黨參議員支持下，法案預期周四在美國參議院進行全體表決。

Wedbush Securities股票部主管Ian Winer指出，指數相關沽盤引致科技股受壓，因為很多投資組合大同小異，同時進行換馬活動，以致沽盤對指數的衝擊更明顯。

Instine技術策略師Frank Cappelleri認為，科技股升勢已有一段時間，以致基金經理決定調整組合，轉持金融類與細價股，令到納指跌勢較厲害。

被稱為FAANG的五大科技龍頭表現較差。Facebook跌4%，亞馬遜倒退2.7%，蘋果與Alphabet回落逾2%，Netflix挫5.5%。晶片巨擘Nvidia急跌6.8%。

Autodesk急挫16%，是表現最差的標普500指數成分股。該公司周二公布業績時同時宣布重組。

獲摩根士丹利唱好的愛力根藥廠，股價升2.2%。行政總裁辭職的連鎖食肆集團Chipotle Mexican Grill升5.6%。

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