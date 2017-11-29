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今日 00:09 國際財經

歐央行:資產價格可能大跌 區內金融穩定

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歐洲央行報告認為，歐羅區金融穩定風險保持受控水平，主要是受到整體經濟擴張所支持，但歐羅區仍面對一些挑戰，包括資產價格可能大幅下挫。

歐央行指出，區內經濟持續改善，令到金融體系沒有出現過熱情況，但全球性金融市場下行風險仍然存在，資產價格市場可能出現調整，以至對金融穩定構成負面打擊。

根據該份半年一度的報告，可能影響金融穩定的因素，包括全球風險溢價可能收縮、銀行盈利能力脆弱、公共債務關注，以及非銀行金融系統的流通性風險等等。

全球風險溢價可能收縮的字眼，意味高風險資產價格可能出現重大調整。

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