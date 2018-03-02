即巿股評 港股直擊 國際財經

美股三大指數周二(28日)高開，之後受北韓試射導彈拖累一度回落，惟收市仍創歷史新高。半導體股份近期走勢相對偏軟，晶片生產商英偉達(Nvidia)及AMD周二再挫1.6%及3.3%，與比特幣(Bitcoin)凌厲的升勢(昨天突破1萬美元關口)形成強烈對比。

晶片商生產的中央處理器(CPU)和圖像處理器(GPU)向來被視為挖掘虛擬貨幣的必需電腦硬件，可是這些產品的前景開始受到質疑。瑞穗(Mizuho)分析師Vijay Rakesh預期，加密貨幣(crypto-currency，即虛擬貨幣)將由過往以硬件CPU和GPU為主的挖礦方式，改為以軟件雲端為主的方法挖掘，因此估計市場對CPU和GPU的需求將於2018年放緩。

值得留意的是，加密貨幣業務實際上只佔AMD及Nvidia收入的一小部分。AMD、Nvidia、 Micron及Intel等企業其實更受惠於亞馬遜和Facebook等巨擘發展人工智能帶來的需求。此外，電競(eSports)快速興起，遊戲玩家對CPU和GPU的功能要求愈來愈高，也帶挈半導體行業興旺。去年感恩節假期後(Black Friday、Cyber Monday等)Sony售出了620萬台PlayStation 4，佔其全年銷售目標10%以上，從中可見，市場對相關晶片的需求仍然殷切。

近期多間亞洲區半導體公司被下調評級，投資者一般難以理解，事關要掌握相關產品的周期或發展趨勢並不容易；反而軟件或互聯網公司的商業模式較易明瞭，因為普羅大眾日常生活皆會接觸得到並經常使用。

以騰訊(00700)為例，該公司收入很大部分來自遊戲業務，繼早前獨家代理PC遊戲《絕地求生》(PUBG)後，再與其開發商Bluehole聯合推出PUBG手機遊戲。據直播平台Twitch指出，PUBG收視時數在8月超越了騰訊旗下另一款熱門手遊《英雄聯盟》，風頭一時無兩。騰訊對電競遊戲的觸覺非常敏銳，早於2008年便入股《英雄聯盟》開發商Riot Games，這款遊戲在今年世界賽期間，觀看直播的人數超過1億人。

參考Factset數據，全球遊戲軟件市場規模達532億美元，前5名開發商佔整體收入約42.5%。最大兩家遊戲軟件公司分別是Activision Blizzard和Electronic Arts。讀者也許對Activision Blizzard的名字有點陌生，但它正是開發手遊Candy Crush的King Digital之母公司。年初至今，Activision股價累漲83%，Electronic Arts亦上升了39%。如果自1998年以100美元買入Activision股份，至今已升值至4548美元。

當然，遊戲軟件開發商在經營上存有頗大風險，跑出的產品比例極低，但從整個電競產業鏈角度看，電子遊戲的蓬勃發展將會創造巨大商業價值，包括帶動半導體公司生意滔滔。

港股方面，恒指昨天高開後走勢偏軟，收市報29623點，跌57點(0.2%)，主板成交金額1096億元。技術走勢方面，恒指並未跌穿29200點的成交密集區頂部【圖】，且RSI守於50強弱分界水平之上，除非大市指標於短期內出現明顯惡化，否則仍有很大機會維持反覆尋頂格局。

信報投資研究部

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