國際財經

美股早段個別發展，道指再創歷史新高並逼近24000點關口，投資者仍留意昨日取得進展的美國稅改計劃，並等待一批新經濟報告及聯儲局官員的講話。

截至本港時間晚上10時57分，道指報23954點，升118點或0.5%；標普500指數報2634點，升7點或0.28%；納指報6889點，跌23點或0.34%。

市場關注稅改的最新進展，美國參議院預算委員會昨日以界限分明的黨派投票通過了共和黨的稅改法案，並將該法案提交參議院，後者可能在周四進行全體表決。

參議院最早本周可能就減稅立法進行辯論和表決。ADS Securities分析師Konstantinos Anthis表示，目前市場主要關注稅改，以及美國總統特朗普如何努力讓稅改通過參議院。如果參議院通過稅改議案，那麼特朗普將獲得巨大勝利。

另外，美國聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)在國會演說的準備稿中稱，美國經濟擴張變得更為廣泛，預期在貨幣政策支持下，就業市場會持續改善，薪酬將快速增長。

經濟數據方面，美國第三季年率化國內生產總值(GDP)向上修訂至按季增長3.3%，創3年以來最快增速，略高於市場預期的3.2%，亦高過前值的3%。不過，期內消費開支向下修訂至增長2.3%，前值為增長2.4%；個人消費開支(PCE)物價指數上升1.5%，與前值相同，符合預期。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7434點，跌25點或0.35%；德國DAX指數報13182點，升123點或0.94%；法國CAC 40指數報5434點，升44點或0.82%；意大利富時MIB指數報22476點，升184點或0.83%。

油價下跌，紐約原油期貨報57.86美元，跌0.13美元或0.22%；倫敦布蘭特期油報63.55美元，跌0.06美元或0.09%。