國際財經

日本央行行長黑田東彥(Haruhuko Kuroda)本月初曾提到「逆轉利率」概念，表示逆轉利率理論是一個很好的想法，有助於理解合適的收益率曲線形狀，如果利率過低，並對金融機構造成太大壓力，最終可能損害貨幣政策效果。儘管本周二(11月28日)黑田東彥在國會解釋此逆轉利率理論時表示它不適用於日本現狀，但市場對於日本央行在2018年加入全球央行貨幣政策正常化浪潮的臆測再度重燃，日圓滙價因而走高，拖累美元/日圓昨日中午時分下挫至111.12。

不過，安倍晉三(Shinzo Abe)周二在向一個國會委員會發表講話時表示日本政府與日本央行之間就2%通脹目標達成的協議依然有效，沒有必要進行任何調整。他預計日本央行將繼續實施大膽的貨幣寬鬆政策，以實現上述通脹目標。這顯示日本利率正常化的步伐不一定會很快到來，所以美元/日圓的短線調整很快結束並於歐美時段一度反彈至111.37。

而此時，美國稅改前景傳來佳音：此前一直對稅改持反對意見的參議員保羅(Paul)改口稱同意投下讚成票；共和黨參議院布雷迪(Brady)稱若稅改方向正確，將推動美國經濟增速升至4%或者更高。稅改議案再現曙光無疑構成了對美匯指數走勢的支持，加上美國聯儲局候任主席鮑威爾(Jerome Powell)周二在參議院金融委員會提名聽證會上表示聯儲局下月會議加息的依據越來越充分，立場較預期鷹派，令美滙指數成功收復93.00大關，最高觸及93.32，推動美元/日圓克服北韓試射新型洲際導彈的不利影響而升至111.47，全日最高見111.63。

周三(11月29日)公布的美國三季度國內生產總值(GDP)、周四(11月30日)美國參議院稅改方案表決以及周五(12月1日)的日本10月全國消費物價指數(CPI)均是本周能明顯影響美元/日圓走向的市場焦點，若美國整體數據表現強勁，將有助於美元/日圓進一步上漲。

技術分析方面，美元/日圓於11月27日跌至兩個月低位110.83後企穩回升，顯示匯價在110.80-111.00區域(從9月8日低位107.31至11月6日高位114.72上升浪的50%調整水平)仍有不俗支持，短期內或有望展開進一步技術反彈，挑戰下降通道頂部阻力112.00水平(從114.72至111.08的下跌浪的23.6%斐波納契回吐水平)。但滙價的上升動力將取決於美國稅改方案的進展以及北韓局勢的變化，若稅改方案未能通過或北韓局勢轉趨緊張，小心美元/日圓將沿著下降通道進一步下行，再度跌穿111.00水平。

策略方面，短期內若美元/日圓回落至110.90/111.00區域，我們將買入美元，上望111.80，跌穿110.60止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd