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今日 16:38 國際財經

北韓再射導彈 歐股早段個別走

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北韓政府宣布新型洲際導彈「火星-15」試射成功，加上市場靜候美國聯儲局主席耶倫稍後將到國會講述經濟前景，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時38分，英國富時100指數報7432點，跌28點或0.38%；德國DAX指數報13183點，升123點或0.95%；法國CAC 40指數報5423點，升32點或0.6%；意大利富時MIB指數報22437點，升145點或0.65%。

道指期貨暫報23849點，升38點。

市場對石油出口國組織(OPEC)和俄羅斯是否能就延長減產協議達成共識抱存疑慮，油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報57.76美元，跌0.23美元或0.04%；倫敦布蘭特期油報63.32美元，跌0.29美元或0.46%。

歐羅區今日將公布11月經濟景氣指數，市場預期由114上升至114.6；德國稍後亦會公布11月消費物價指數(CPI)初值，預期按月及按年分別升0.3%及1.7%，前值分別為持平及增1.6%。

另外，美國亦將公布一系列經濟數據，其中第三季國內生產總值(GDP)修訂值年化季率增長預期錄得3.2%；而10月二手樓簽約銷售指數預期按月升1%，9月為持平。能源資訊局(EIA)亦將公布上周原油庫存，預期減少295萬桶，前值為減少185.5萬桶。

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