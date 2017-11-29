國際財經

路透引述消息指，德國平治母公司戴姆勒(Daimler)不想讓現有持股被攤薄，故拒絕了吉利汽車通過折讓配股，購買該公司3%至5%股權的提議。

按現時市價計，5%的戴姆勒股份價值約45億美元。

戴姆勒向吉利表示，其可以在公開市場購股。目前未知吉利的意向。

消息人士稱，吉利與戴姆勒結盟的計劃還包括成立合資企業生產電動汽車，吉利仍希望能在未來數周達成一定形式的協議。

吉利發言人未予置評。戴姆勒發言人稱，公司對目前的股東結構十分滿意，但歡迎與公司存在長期利益關係的新投資者。