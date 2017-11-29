國際財經

比特幣(Bitcoin)突破1萬元(美元‧下同)關口，BBC引述英倫銀行副行長康利夫(Jon Cunliffe)表示，目前比特幣的規模，仍未達至對全球經濟構成風險的程度。

對於不少人憂慮比特幣已形成投機泡沫，康利夫認為，投資者需要做功課。

他又稱，整體來說，英國家庭不會瘋狂舉債，但仍需要關注消費者信貸的快速增長。

根據交易平台Coindesk報價，比特幣高見10831.75元，再創歷史新高。現報10405元，升497.59元或5.02%。