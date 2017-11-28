國際財經

美國參議院版本的稅改法案通過了委員會審議階段，美股三大指數顯著上升，北韓試射導彈縱曾令指數在高位略為回落，惟仍指數仍創下收市歷史新高。

道瓊斯工業平均指數收市升255點或1.09%，報23836點；標準普爾500指數升25點或0.98%，報2627點；納斯特綜合指數升33點或0.49%，報6912點。

較早時，參議院預算委員會通過了稅改法案，全體表決預期最快周四舉行，加上美國11月消費者情緒指數升至17年新高，美國股市顯著上揚。不過，北韓在香港時間凌晨四時試射導彈後，指數略為回落。

此前，聯儲候任主席鮑威爾出席參議院委員會會議，未有驚喜。美國民主黨領袖取消與總統特朗普會面，討論預算問題。兩件事對指數影響有限。

Prudential Financial首席市場策略師Quincy Krosby認為，消費者在黃金銷售檔期前表現出高漲情緒，為明年經濟提供良好基礎，成為升市誘因；稅改法案有進展，也是利好因素。

Phoenix Financial Services首席分析員Wayne Kaufman認為，藍籌業績良好，經濟數據優於預期，市場入市情緒高漲，有力推動股市進一步扳升。

Wedbush Securities股票部主管Ian Winer指出，北韓試射導彈的消息影響有限，因為沒有人視之為實際威嚇，而鮑威爾在參議院委員會會議上受到參議員批評，也是意料中事，沒有人會認為參議院會否決他的任命。

Wunderlich首席分析員Art Hogan表示，儘管美國民主黨領袖取消與總統特朗普討論預算問題，但在中期選舉即將舉行之際，市場人士不相信國會領袖會任由聯邦政府關門，因此消息對市況影響有限。

金融股是推動大市上升主力，標普金融分項指數成分股全部上揚，美銀升4%。富國升3%。

接獲收購建議的Buffalo Wild Wings升6.3%。