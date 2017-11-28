國際財經

聯儲候任主席鮑威爾出席參議院聽證會，遭到共和民主兩黨議員的嚴詞質詢。不過，共和黨參議員預期會支持鮑威爾的任命。

包括沃頓（Elizabeth Warren）在內的多名民主黨參議員，關注鮑威爾日後會否改變2008年金融危機後通過的金融監管法例，弱化了對金融業巨擘的監管。民主黨在2012年與2014年支持鮑威爾出任聯儲理事的提名。

很多共和黨參議員在上述時間反對鮑威爾的提名。共和黨參議員John Kennedy在周二的會議上，批評鮑威爾對社區銀行監管過度，以致他們幾乎要關門。