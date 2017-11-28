國際財經

市場等待多名聯儲局官員的講話與經濟數據，而美國總統特朗普提名的下一任聯儲局主席鮑威爾稍後出席國會聽證會，市場關注聯儲局未來貨幣政策的取向，美股早段靠穩，道指及標指續創新高。

截至本港時間晚上11時02分，道指報23653點，升73點或0.31%；標普500指數報2607點，升6點或0.24%；納指報6886點，升7點或0.11%。

市場將消化大量經濟數據，以及多位聯儲局官員的講話，而下屆美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)，亦將於稍後在國會進行聽證。不過，他在聽證會上的發文稿於昨日已披露，根據發言稿來看，鮑威爾或將延續現任主席耶倫的政策。鮑威爾指出，聯儲局的目標是維持一個強勁的就業市場，並推動通脹率逐步升向其目標，預計會進一步上調利率，並逐步縮小資產負債表。

紐約聯儲行長達德利(William Dudley)亦表示，在數據方面對公眾保持透明度是首要之選，同時需要在收集財務市場數據方面取得進一步改善。另外，今天發表講話的聯儲局官員還有費城聯儲行長哈克(Patrick Harker)。

經濟數據方面，美國10月批發庫存初值按月下跌0.4%，市場原本預計上升0.4%。另外，美國聯邦住房金融局(FHFA)公布，9月樓價按月上升0.3%，升幅較8月放緩0.5個百分點，差過市場預期，按年上升6.3%。美國9月標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數按年升6.2%，升幅高過市場預期，並創逾3年最大升幅。

歐洲股市上揚，英國富時100指數報7448點，升64點或0.87%；德國DAX指數報13037點，升37點或0.29%；法國CAC 40指數報5387點，升27點或0.52%；意大利富時MIB指數報22233點，升56點或0.26%。

油價下跌，紐約原油期貨報57.89美元，跌0.22美元或0.38%；倫敦布蘭特期油報63.54美元，跌0.3美元或0.47%。